В Венгрии объяснили «всевозможные гадости» администрации Байдена

Администрация экс-президента США Джо Байдена испытывала неприязнь к Венгрии, поэтому постоянно чинила препоны Будапешту.

В Венгрии объяснили «всевозможные гадости» администрации Байдена
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Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«У прошлой администрации США, находившейся у власти четыре года, было довольно сильное отвращение к венгерскому правительству. За прошедшие четыре года против нас творили всевозможные гадости», — сказал министр.

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Ранее Сийярто заявил, что новая администрация США американского президента Дональда Трампа пообещала отменить санкции, введенные против Венгрии.

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