Джигурду признали угрозой национальной безопасности Украины

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало российского актера Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Джигурда был внесен в соответствующий перечень физических лиц. Как объяснили в украинском ведомстве, такое решение связано с действиями Джигурды в 2023 и 2024 годах, когда актер передавал гуманитарную помощь российским военным.

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