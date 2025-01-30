Джигурду признали угрозой национальной безопасности Украины
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало российского актера Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Джигурда был внесен в соответствующий перечень физических лиц. Как объяснили в украинском ведомстве, такое решение связано с действиями Джигурды в 2023 и 2024 годах, когда актер передавал гуманитарную помощь российским военным.
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«На основании пунктов 1, 3, 7 части второй статьи 126 закона Украины "О медиа" дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него Джигурду Никиту Борисовича, гражданина Российской Федерации, 27 марта 1961 года рождения, актера театра и кино, деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано в тексте приказа.