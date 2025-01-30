Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность расширить штат стенографистов в Белом доме, поскольку новый глава страны «много говорит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское СМИ.

Указывается, что действующие стенографисты находятся «в напряжении, пытаясь успеть за каждым словом» Трампа. В связи с «потоком высказываний» американского главы в профильных отделах Белого дома задумались об увеличении их числа.

Согласно подсчетам исследовательского проекта Factba.se, в первую неделю своего президентства Трамп выступал публично 7 часов и 44 минуты, сказав 81 тысячу слов. Только в день своей инаугурации он произнес более 22 тысяч слов, еще 17 тысяч слов — во время визита в пострадавшие от природных катаклизмов Калифорнию и Северную Каролину.

Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину

Для примера в первую неделю своего первого президентского срока Трамп говорил 3 часа и 41 минуту, сказав 33,5 тысяч слов.