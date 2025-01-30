Китай призывает США прекратить политизировать и использовать в качестве оружия вопрос об отслеживании происхождения пандемии COVID-19 и перестать перекладывать вину на других. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин сделала данное заявление после того, как Центральное разведывательное управление США сообщило, что пандемия COVID-19, скорее всего, возникла в результате лабораторной утечки, а не имела природное происхождение.

Отслеживание происхождения вируса - это вопрос науки, и любые суждения на данную тему должны выноситься в научном духе и учеными.

Мао Нин отметила, что эксперты совместной группы Всемирной организации здравоохранения и Китая, основываясь на научных данных после посещения лаборатории в Ухане и подробного общения с исследователями, пришли к авторитетному выводу, согласно которому утечка из лаборатории «крайне маловероятна».

«Соединенные Штаты должны немедленно прекратить политизировать и использовать в качестве оружия вопрос об отслеживании происхождения вируса, перестать клеветать и перекладывать вину на другие страны», - заявила она, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, как коронавирус влияет на иммунитет человека.