Пока вы не уснули: важная деталь крушения самолета с фигуристами и обращение РФ к США

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Россия применила авиацию на оккупированной ВСУ части Курской области

Россия применила авиацию на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

По информации оборонного ведомства, против ВСУ были использованы дозвуковые штурмовики Су-25.

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Раскрыта важная деталь крушения самолета с фигуристами в США

Столкновение военного вертолета и пассажирского самолета в районе аэропорта Вашингтона произошло на высоте 300 футов (порядка 90 м), сообщает The Wall Street Journal.

Такие данные приводит система позиционирования ADS-B гражданского воздушного судна.

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Военные командиры дали показания по делу генерала Попова

Более 15 командиров воинских частей, которые участвуют в специальной военной операции в Запорожской области, опровергли утверждения следствия о виновности бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса.

По данным агентства, всего показания в защиту Попова дали более 500 военнослужащих, почти все назвали генерал-майора одним из лучших представителей ВС России.

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В НАТО сделали признание о военных беспилотниках РФ в Арктике

Россия "лидирует в гонке за контроль над Арктикой" и превосходит НАТО в области создания беспилотников, пригодных для использования при экстремально низких температурах.

К такому выводу пришли опрошенные агентством Reuters военные аналитики из стран Североатлантического альянса.

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Крупнейшая экономика Европы сократилась сильнее прогноза

По итогам четвертого квартала 2024 года экономика Германии, являющаяся крупнейшей в еврозоне, сократилась на 0,2 процента в сравнении с показателем за предыдущие три месяца и составила 4,305 триллиона евро в денежном выражении. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

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В машине погибшей Лены Миро нашли наркотики

© Соцсети

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, в результате которого прославившаяся едкими заметками в "Живом Журнале" блогер Лена Миро (настоящее имя - Елена Мироненко) впала в кому и скончалась.

Муж женщины, американский фотограф Ричард Прайд подтвердил появившиеся почти год назад слухи об ее уходе и назвал дату смерти - 20 апреля 2024 года.

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Россия направила США обращение в связи с возможным покушением на Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 30 января направил в Конгресс США и ООН обращение Госдумы в связи с информацией об обсуждении экс-президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации убийства Президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

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В Швеции застрелили поджигателя Корана

Организатор акции с сожжением Корана Салван Момика застрелен в Швеции. Об этом сообщает SVT Nyheter.

По данным издания, сообщение о стрельбе в жилом районе Ховшё поступило в правоохранительные органы накануне вечером.

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НАСА ответило на призыв Трампа немедленно вернуть экипаж Starliner с МКС

НАСА отвергло призыв президента США Дональда Трампа немедленно вернуть экипаж корабля Starliner с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации говорится, что американское космическое агентство сохраняет прежние графики возвращения экипажей с МКС на Землю.

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Раскрыты странные подробности ареста рэпера P. Diddy

Раскрыты подробности ареста американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), который в настоящий момент обвиняется в торговле людьми и рэкете. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, в ночь ареста музыкант был не один. В гостиничном номере стоимостью семь тысяч долларов (около 685 тысяч рублей) за ночь продюсера ждала неизвестная женщина с запасом запрещенных веществ, которые ранее уже находили в доме артиста.

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