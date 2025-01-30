Пока вы не уснули: важная деталь крушения самолета с фигуристами и обращение РФ к США
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
Россия применила авиацию на оккупированной ВСУ части Курской области
Россия применила авиацию на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.
По информации оборонного ведомства, против ВСУ были использованы дозвуковые штурмовики Су-25.
Раскрыта важная деталь крушения самолета с фигуристами в США
Столкновение военного вертолета и пассажирского самолета в районе аэропорта Вашингтона произошло на высоте 300 футов (порядка 90 м), сообщает The Wall Street Journal.
Такие данные приводит система позиционирования ADS-B гражданского воздушного судна.
Военные командиры дали показания по делу генерала Попова
Более 15 командиров воинских частей, которые участвуют в специальной военной операции в Запорожской области, опровергли утверждения следствия о виновности бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса.
По данным агентства, всего показания в защиту Попова дали более 500 военнослужащих, почти все назвали генерал-майора одним из лучших представителей ВС России.
В НАТО сделали признание о военных беспилотниках РФ в Арктике
Россия "лидирует в гонке за контроль над Арктикой" и превосходит НАТО в области создания беспилотников, пригодных для использования при экстремально низких температурах.
К такому выводу пришли опрошенные агентством Reuters военные аналитики из стран Североатлантического альянса.
Крупнейшая экономика Европы сократилась сильнее прогноза
По итогам четвертого квартала 2024 года экономика Германии, являющаяся крупнейшей в еврозоне, сократилась на 0,2 процента в сравнении с показателем за предыдущие три месяца и составила 4,305 триллиона евро в денежном выражении. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
В машине погибшей Лены Миро нашли наркотики
Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, в результате которого прославившаяся едкими заметками в "Живом Журнале" блогер Лена Миро (настоящее имя - Елена Мироненко) впала в кому и скончалась.
Муж женщины, американский фотограф Ричард Прайд подтвердил появившиеся почти год назад слухи об ее уходе и назвал дату смерти - 20 апреля 2024 года.
Россия направила США обращение в связи с возможным покушением на Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 30 января направил в Конгресс США и ООН обращение Госдумы в связи с информацией об обсуждении экс-президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации убийства Президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
В Швеции застрелили поджигателя Корана
Организатор акции с сожжением Корана Салван Момика застрелен в Швеции. Об этом сообщает SVT Nyheter.
По данным издания, сообщение о стрельбе в жилом районе Ховшё поступило в правоохранительные органы накануне вечером.
НАСА ответило на призыв Трампа немедленно вернуть экипаж Starliner с МКС
НАСА отвергло призыв президента США Дональда Трампа немедленно вернуть экипаж корабля Starliner с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.
В публикации говорится, что американское космическое агентство сохраняет прежние графики возвращения экипажей с МКС на Землю.
Раскрыты странные подробности ареста рэпера P. Diddy
Раскрыты подробности ареста американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), который в настоящий момент обвиняется в торговле людьми и рэкете. Об этом пишет издание Radar.
По данным источника, в ночь ареста музыкант был не один. В гостиничном номере стоимостью семь тысяч долларов (около 685 тысяч рублей) за ночь продюсера ждала неизвестная женщина с запасом запрещенных веществ, которые ранее уже находили в доме артиста.