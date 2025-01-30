Пашинян раскрыл, что ждет от Баку по мирному договору

Армения сделала предложения Азербайджану касательно заключения мирного соглашения, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Ереване. По его словам, теперь армянская сторона ждет конструктивного ответа от Баку, передает ТАСС.

А р м е н и я п р е д с т а в и л а в е с ь м а к о н к р е т н ы е п р е д л о ж е н и я и р е ш е н и я п о в с е м в о п р о с а м , к о т о р ы е б е с п о к о я т с т о р о н ы и ж д е т к о н с т р у к т и в н о г о о т в е т а А з е р б а й д ж а н а . Я п о д т в е р ж д а ю , ч т о п р а в и т е л ь с т в о А р м е н и и п р и в е р ж е н о п р о д в и ж е н и ю п о в е с т к и м и р а и п р о д о л ж и т п р и л а г а т ь а к т и в н ы е у с и л и я в э т о м н а п р а в л е н и и , — с к а з а л П а ш и н я н .

Глава правительства Армении также рассказал, что представил процесс делимитации армяно-азербайджанской границы Кобахидзе. Он отметил, что следующий этап данного процесса начнется в непосредственной близости от пункта пересечения границ Армении, Азербайджана и Грузии.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта, заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. При этом он подчеркнул, что Ереван должен предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику.