Пашинян раскрыл, что ждет от Баку по мирному договору
Армения сделала предложения Азербайджану касательно заключения мирного соглашения, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Ереване. По его словам, теперь армянская сторона ждет конструктивного ответа от Баку, передает ТАСС.
Армения представила весьма конкретные предложения и решения по всем вопросам, которые беспокоят стороны и ждет конструктивного ответа Азербайджана. Я подтверждаю, что правительство Армении привержено продвижению повестки мира и продолжит прилагать активные усилия в этом направлении, — сказал Пашинян.
Глава правительства Армении также рассказал, что представил процесс делимитации армяно-азербайджанской границы Кобахидзе. Он отметил, что следующий этап данного процесса начнется в непосредственной близости от пункта пересечения границ Армении, Азербайджана и Грузии.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта, заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. При этом он подчеркнул, что Ереван должен предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику.