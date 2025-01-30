В США готовятся провести ядерный эксперимент в 2025 году

Весной 2025 года американские ученые проведут эксперимент, в рамках которого будет взорван плутоний. Как сообщает NPR, испытания призваны помочь с усовершенствованиями и модификациями существующего ядерного оружия.

NPR отмечает, что эксперимент под названием Cygnus, - «возможно, самый секретный научный проект правительства США». Американские власти разрешили журналистам посетить секретную лабораторию ядерного оружия под пустыней в Неваде. Там корреспондентам продемонстрировали металлическую сферу размером с мини-холодильник, в которой планируется устроить взрыв.

Внутри этого сосуда ученые взорвут небольшое количество плутония - взрыв будет крошечным, «с невообразимо малой долей от истинной мощности ядерного оружия». Правительство США заверяет, что в результате не возникнет никакой неконтролируемой ядерной реакции, даже небольшой.

Гигантский рентгеновский аппарат - машина Scorpius стоимостью два миллиарда долларов - увидит, как очень малые количества плутония ведут себя при подрыве. Рентгеновские лучи будут использоваться для получения серии изображений плутония, когда через него проходит ударная волна, генерируемая обычными взрывчатыми веществами.

Ранее появилась информация о переброске модернизированных термоядерных бомб B61-12 США на базы НАТО в Европе. В Пентагоне подчеркивали, что модернизация B61 ведется много лет и США уже давно планировали заменить старые бомбы обновленными версиями.

Сообщалось, что Министерство энергетики США планирует заменить около ста зарядов, которые хранятся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.