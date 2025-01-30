Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с антисемитизмом, включающий поиск и депортацию пропалестинских активистов. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на указ.

Документ получил название «Дополнительные меры по борьбе с антисемитизмом».

« Е в р е й с к и е с т у д е н т ы с т о л к н у л и с ь с н е п р е к р а щ а ю щ и м с я п о т о к о м д и с к р и м и н а ц и и , о т к а з о м в д о с т у п е к о б щ и м з о н а м и п о м е щ е н и я м к а м п у с а , в к л ю ч а я б и б л и о т е к и и у ч е б н ы е к л а с с ы , а т а к ж е з а п у г и в а н и е м , п р и т е с н е н и я м и , ф и з и ч е с к и м и у г р о з а м и и н а п а д е н и я м и . П о л и т и к а С Ш А б у д е т з а к л ю ч а т ь с я в р е ш и т е л ь н о й б о р ь б е с а н т и с е м и т и з м о м » , — г о в о р и т с я в у к а з е .

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Трамп же заявил, что хочет закончить строительство стены на мексиканской границе.

До этого администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его экс-президентом США Джо Байденом.

Ранее в Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США.