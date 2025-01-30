Премьер Эстонии допустил трехдневное отключение электроснабжения

В Эстонии могут отключить электричество более чем на сутки
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что выход страны из энергетического кольца БРЭЛЛ может привести к 72-часовому отсутствию электроэнергии. Его слова приводит РИА Новости.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о синхронизации их электросетей с сетями континентальной Европы. Евросоюз обещал выделить Латвии, Литве и Эстонии 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России. Прибалтика рассчитывает, что в 2025 году сможет выйти из существующего энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия).
Отключения эстонской энергосистемы от БРЭЛЛ должно произойти 8 февраля, и может парализовать централизованное электроснабжение в республике на 72 часа, отметил премьер-министр Кристен Михал.
«В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий - отключение электричества на 72 часа», - пояснил он, заверив, что страна готова к любому сценарию.
Ранее эстонская энергетическая компания Elering предупредила, что после отключения от БРЭЛЛ поддержание энергосектора будет обходиться стране в 60 миллионов евро в год. А жители Эстонии в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов.