Премьер Эстонии допустил трехдневное отключение электроснабжения

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что выход страны из энергетического кольца БРЭЛЛ может привести к 72-часовому отсутствию электроэнергии. Его слова приводит РИА Новости.

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В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о синхронизации их электросетей с сетями континентальной Европы. Евросоюз обещал выделить Латвии, Литве и Эстонии 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России. Прибалтика рассчитывает, что в 2025 году сможет выйти из существующего энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия).

Отключения эстонской энергосистемы от БРЭЛЛ должно произойти 8 февраля, и может парализовать централизованное электроснабжение в республике на 72 часа, отметил премьер-министр Кристен Михал.

« В л у ч ш е м с л у ч а е н и ч е г о н е п р о и з о й д е т , е с л и в о з н и к н у т п р о б л е м ы , с л е д у ю щ и м ш а г о м б у д е т о п р е д е л е н и е , к а к и х п о т р е б и т е л е й н у ж н о о т к л ю ч и т ь . Х у д ш и й с ц е н а р и й - о т к л ю ч е н и е э л е к т р и ч е с т в а н а 7 2 ч а с а » , - п о я с н и л о н , з а в е р и в , ч т о с т р а н а г о т о в а к л ю б о м у с ц е н а р и ю .

Ранее эстонская энергетическая компания Elering предупредила, что после отключения от БРЭЛЛ поддержание энергосектора будет обходиться стране в 60 миллионов евро в год. А жители Эстонии в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов.