Священника выгнали из церкви за пародию на жест Маска

Англиканского священника Кэлвина Робинсона, который повторил за американским бизнесменом Илоном Маском схожий с нацистским приветствием жест во время публичного выступления в Вашингтоне, лишили лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Церкви Англии на своем сайте.

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Лишение лицензии в англиканской церкви означает, что епископ приостанавливает действие лицензии на проповедь и отправление таинств у дьякона или священника, в результате чего они больше не могут законно выполнять свои служительские функции в этой епархии.

« М ы о с у ж д а е м н а ц и с т с к у ю и д е о л о г и ю и а н т и с е м и т и з м в о в с е х е г о ф о р м а х . И м ы с ч и т а е м , ч т о т е , к т о п о в т о р я е т н а ц и с т с к о е п р и в е т с т в и е , д а ж е в к а ч е с т в е ш у т к и и л и п о п ы т к и п о т р о л л и т ь с в о и х о п п о н е н т о в , п р и н и ж а ю т у ж а с х о л о к о с т а и у м а л я ю т ж е р т в у т е х , к т о б о р о л с я с е г о в и н о в н и к а м и » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и а н г л и к а н с к о й ц е р к в и .

В пресс-службе подчеркнули, что подобные действия крайне вредны, сеют рознь и противоречат принципам христианского милосердия.

После инаугурации президента США Дональда Трампа Маск дважды показал жест, неотличимый от нацистского приветствия. Эта новость тут же разлетелась по соцсетям и вызвала реакцию со стороны пользователей. Маск все обвинения отверг, заявив, что «грязные трюки» идут от демократов. Жест также можно принять за «римское приветствие» или «Салют Беллами».