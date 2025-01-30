Премьер Израиля раскритиковал способ передачи заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «шокирующими» кадры освобождения израильских заложников в секторе Газа, которых провели через толпу жителей Палестины перед передачей представителям Международного комитета Красного креста (МККК). Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

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« Я с к р а й н е й с е р ь е з н о с т ь ю о т н о ш у с ь к ш о к и р у ю щ и м к а д р а м , с н я т ы м в о в р е м я о с в о б о ж д е н и я н а ш и х з а л о ж н и к о в . Э т о е щ е о д н о д о к а з а т е л ь с т в о н е п о с т и ж и м о й ж е с т о к о с т и террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении.

Нетаньяху подчеркнул, что попросит посредников обеспечить, чтобы такие случаи больше не повторялись. Израильский премьер также предупредил об ответственности всех, кто попытается навредить заложникам.

В четверг, 30 января палестинское радикальное движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного креста двух израильских заложников и пятерых иностранцев.