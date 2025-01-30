Данные о депортации людей из США в СССР и Югославию оказались фейком

Информация о том, что США планирует депортировать нелегальных мигрантов в Югославию и СССР, оказалась ложной. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверных фактов.

В СМИ распространилась информация о том, что правительство США собирается депортировать 337 человек в СССР и 845 человек в Югославию. Издания ссылались на документ Управления по иммиграции и таможенному контролю США (ICE). Однако на самом деле в документе указана страна гражданства нелегальных мигрантов, а не страна депортации:

« Л и ц а б е з г р а ж д а н с т в а [ С Ш А ] , н а х о д я щ и х с я в с п и с к е д е л I C E и н е з а к л ю ч е н н ы е п о д с т р а ж у , с о к о н ч а т е л ь н ы м и п р и к а з а м и о д е п о р т а ц и и [ и з С Ш А ] п о с т р а н е г р а ж д а н с т в а » .

СССР распался в 1991 году, а Югославия прекратила существование в 2008 году. Поэтому в США могли оказаться люди с гражданством этих стран.