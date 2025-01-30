Данные о депортации людей из США в СССР и Югославию оказались фейком
Информация о том, что США планирует депортировать нелегальных мигрантов в Югославию и СССР, оказалась ложной. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверных фактов.
В СМИ распространилась информация о том, что правительство США собирается депортировать 337 человек в СССР и 845 человек в Югославию. Издания ссылались на документ Управления по иммиграции и таможенному контролю США (ICE). Однако на самом деле в документе указана страна гражданства нелегальных мигрантов, а не страна депортации:
«Лица без гражданства [США], находящихся в списке дел ICE и не заключенные под стражу, с окончательными приказами о депортации [из США] по стране гражданства».
СССР распался в 1991 году, а Югославия прекратила существование в 2008 году. Поэтому в США могли оказаться люди с гражданством этих стран.