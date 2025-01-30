Нескольких помилованных Трампом вновь арестовали

Не менее 12 человек, которых помиловал президент США Дональд Трамп, были вновь арестованы полицией. Об этом сообщает Newsweek.

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« П о м е н ь ш е й м е р е 1 0 ч е л о в е к б ы л и п о м и л о в а н ы Т р а м п о м в е г о п е р в ы й п р е з и д е н т с к и й с р о к , а д в о е п о м и л о в а н н ы х н а п р о ш л о й н е д е л е б ы л и в н о в ь о б в и н е н ы в с о в е р ш е н и и н о в ы х п р е с т у п л е н и й п о с л е о с в о б о ж д е н и я и з т ю р ь м ы » , — с о о б щ а е т г а з е т а .

Кроме того, по данным издания, один из участников штурма Капитолия, который прошел 6 января 2021 года, «продолжает скрываться от полиции из-за выданного ранее ордера».

22 января Трамп заявил, что было чрезмерно привлекать к ответственности участников штурма Капитолия, поэтому их необходимо помиловать. Он отметил, что те случаи, которые рассматривала его администрация, показывают то, что «это были люди, действительно любящие США».