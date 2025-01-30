«Борется за жизнь»: священник Робинсон повторил скандальный жест Маска в честь США
Англиканский священник Кэлвин Робинсон считает, что все государства мира должны равняться на США, так как они «борются за жизнь». Об этом рассказало американское издание Newsweek.
Помимо своего громкого заявления, он повторил схожий с нацистским приветствием скандальный жест американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска.
— Это судьбоносный момент. Весь старый мир рушится. Каждая страна в Европе принимает смерть. Америка — единственная страна, которая борется за жизнь. Благослови вас Господь за все, что вы делаете. Продолжайте это делать. Надеюсь, я смогу вас воодушевить. И мое сердце с вами, — сказал священник во время проведения антиабортного саммита в Вашингтоне.
Энтузиазм священнослужителя не понравился пользователям Сети. Позднее он объяснил, что после выступления в его адрес поступило множество сообщений и звонков от «очень озлобленных и подлых» людей. При этом Робинсон уточнил, что не является сторонником нацизма. Англиканский священник простил своих недоброжелателей, передают в Lenta.ru.
Даже некоторые главы государств выражают свою искреннюю преданность Штатам. Так, канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что его страна благодарна США за освобождение от нацизма.