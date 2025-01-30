В Швеции сняли обвинения с осквернившего Коран иракца после его убийства

Шведская прокуратура сняла обвинения в возбуждении ненависти по национальному признаку с организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики в связи с его убийством. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
"В августе 2024 года двум мужчинам были предъявлены обвинения в возбуждении ненависти по национальному признаку после четырех случаев сожжения Корана в Стокгольме в 2023 году. Сегодня прокурор снял обвинения с одного из мужчин, поскольку было подтверждено, что он скончался", - говорится в сообщении.
38-летний беженец из Ирака Момика был застрелен в многоквартирном доме в Сёдертелье к югу от Стокгольма. Как сообщила прокуратура, ночью 30 января по подозрению в причастности к убийству были арестованы пять человек.
В четверг, 30 января, Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор в отношении Момики по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Вместе с Момикой обвинения по той же статье были предъявлены его напарнику Салвану Наджеме, также иммигранту из Ирака. В интервью телеканалу SVT он сказал, что очень напуган произошедшим. По его словам, убийцы сообщили ему, что "он следующий".