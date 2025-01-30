В Швеции сняли обвинения с осквернившего Коран иракца после его убийства

Шведская прокуратура сняла обвинения в возбуждении ненависти по национальному признаку с организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики в связи с его убийством. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

" В а в г у с т е 2 0 2 4 г о д а д в у м м у ж ч и н а м б ы л и п р е д ъ я в л е н ы о б в и н е н и я в в о з б у ж д е н и и н е н а в и с т и п о н а ц и о н а л ь н о м у п р и з н а к у п о с л е ч е т ы р е х с л у ч а е в с о ж ж е н и я К о р а н а в С т о к г о л ь м е в 2 0 2 3 г о д у . С е г о д н я п р о к у р о р с н я л о б в и н е н и я с о д н о г о и з м у ж ч и н , п о с к о л ь к у б ы л о п о д т в е р ж д е н о , ч т о о н с к о н ч а л с я " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

38-летний беженец из Ирака Момика был застрелен в многоквартирном доме в Сёдертелье к югу от Стокгольма. Как сообщила прокуратура, ночью 30 января по подозрению в причастности к убийству были арестованы пять человек.

В четверг, 30 января, Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор в отношении Момики по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Вместе с Момикой обвинения по той же статье были предъявлены его напарнику Салвану Наджеме, также иммигранту из Ирака. В интервью телеканалу SVT он сказал, что очень напуган произошедшим. По его словам, убийцы сообщили ему, что "он следующий".