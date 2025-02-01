Евросоюз может ввести санкции в отношении 50 категорий товаров из России

Европейский союз намерен внести в 16-й пакет антироссийских санкций 50 товарных кодов. Об этом во время визита в Астану заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, который обсудил эти рестрикции с властями Казахстана, сообщает агентство «Казинформ».

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« Я д у м а ю , ч т о 1 6 - й п а к е т , б е з у с л о в н о , п р и н е с е т д о п о л н и т е л ь н ы е т о р г о в ы е о г р а н и ч е н и я д л я т е х 5 0 п р о д у к т о в , н а к о т о р ы е м ы п р о с и л и к а з а х с т а н с к и е в л а с т и о б р а т и т ь о с о б о е в н и м а н и е . Ч т о к а с а е т с я к о м п а н и й , м ы о с т а в л я е м з а с о б о й п р а в о п р е д о т в р а т и т ь т о р г о в л ю с т е м и , к о т о р ы е , п о н а ш и м д а н н ы м , с о з н а т е л ь н о о б х о д я т н а ш и с а н к ц и и » , — с к а з а л О ' С а л л и в а н .

О каких именно товарах идет речь, спецпосланник ЕС не уточнил.

Главы МИД стран ЕС приняли решение по санкциям против России

28 января глава евродипломатии Кайя Каллас заявила, что 16-й пакет антироссийских санкций затронет сжиженный природный газ (СПГ), а также промышленность РФ. По ее словам, окончательное решение будет принято в феврале. Как пояснила Каллас, данный процесс связан с переговорами между государствами — членами Евросоюза.

Ранее в Кремле прокомментировали планы ЕС по новому пакету санкций.