ВОЗ: Нигер избавился от вызываемой паразитическим червем болезни

Нигер ликвидировал вызываемую паразитическим червем болезнь глаз и кожи онхоцеркоз, известную как "речная слепота". Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), высоко оценившая успехи африканской страны в борьбе с опасным заболеванием.
"ВОЗ поздравляет Нигер с достижением критериев ликвидации онхоцеркоза, что делает его пятой страной в мире и первой страной в Африке, получившей признание ВОЗ за прекращение передачи паразита Onchocerca volvulus", - отметила организация.
Речь идет о "значительном достижении", заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, отметивший стремление Нигера "освободить свое население от этой вызывающей слепоту и стигматизирующей болезни". Это "еще одно свидетельство замечательных успехов", достигнутых в борьбе с забытыми тропическими болезнями, констатировал гендиректор.
В свою очередь региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти напомнила, что онхоцеркоз "причиняет огромные страдания людям" и препятствует экономическому развитию, заставляя население избегать рек, "которые часто являются источником средств к существованию". Успех Нигера позиционирует эту страну как "образец ликвидации забытых тропических болезней в Африке". Ранее Нигер "продемонстрировал свое лидерство в области общественного здравоохранения", ликвидировав в 2013 году дракункулез, подчеркнула Моэти.
Онхоцеркоз является вторым по распространенности после трахомы инфекционным заболеванием, вызывающим слепоту. Болезнь передается человеку через укусы мошек, преимущественно обитающих в речных районах. Заболевание в первую очередь поражает сельское население в странах Африки к югу от Сахары и Йемене. Менее обширные эндемичные районы расположены в Латинской Америке. Возбудителем онхоцеркоза является паразитический червь Onchocerca volvulus. Симптомы включают сильный зуд, обезображивающие поражения кожи и нарушения зрения, включая стойкую слепоту.
Нигер стал пятой в мире страной, ликвидировавшей онхоцеркоз. Ранее этого добились Колумбия, Эквадор, Гватемала и Мексика.