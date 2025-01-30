ВОЗ: Нигер избавился от вызываемой паразитическим червем болезни

Нигер ликвидировал вызываемую паразитическим червем болезнь глаз и кожи онхоцеркоз, известную как "речная слепота". Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), высоко оценившая успехи африканской страны в борьбе с опасным заболеванием.

" В О З п о з д р а в л я е т Н и г е р с д о с т и ж е н и е м к р и т е р и е в л и к в и д а ц и и о н х о ц е р к о з а , ч т о д е л а е т е г о п я т о й с т р а н о й в м и р е и п е р в о й с т р а н о й в А ф р и к е , п о л у ч и в ш е й п р и з н а н и е В О З з а п р е к р а щ е н и е п е р е д а ч и п а р а з и т а O n c h o c e r c a v o l v u l u s " , - о т м е т и л а о р г а н и з а ц и я .

Речь идет о "значительном достижении", заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, отметивший стремление Нигера "освободить свое население от этой вызывающей слепоту и стигматизирующей болезни". Это "еще одно свидетельство замечательных успехов", достигнутых в борьбе с забытыми тропическими болезнями, констатировал гендиректор.

В свою очередь региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти напомнила, что онхоцеркоз "причиняет огромные страдания людям" и препятствует экономическому развитию, заставляя население избегать рек, "которые часто являются источником средств к существованию". Успех Нигера позиционирует эту страну как "образец ликвидации забытых тропических болезней в Африке". Ранее Нигер "продемонстрировал свое лидерство в области общественного здравоохранения", ликвидировав в 2013 году дракункулез, подчеркнула Моэти.

Онхоцеркоз является вторым по распространенности после трахомы инфекционным заболеванием, вызывающим слепоту. Болезнь передается человеку через укусы мошек, преимущественно обитающих в речных районах. Заболевание в первую очередь поражает сельское население в странах Африки к югу от Сахары и Йемене. Менее обширные эндемичные районы расположены в Латинской Америке. Возбудителем онхоцеркоза является паразитический червь Onchocerca volvulus. Симптомы включают сильный зуд, обезображивающие поражения кожи и нарушения зрения, включая стойкую слепоту.

Нигер стал пятой в мире страной, ликвидировавшей онхоцеркоз. Ранее этого добились Колумбия, Эквадор, Гватемала и Мексика.