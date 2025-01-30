Al Watan: эмир Катара прибыл в Дамаск впервые после смены власти в Сирии
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Сирию с первым официальным визитом после смены власти в стране.
Об этом сообщает Al Watan.
«Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани стал первым арабским лидером, прибывшим в Дамаск после падения режима Асада», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее в МИД Катара заявили, что Доха поддерживает новое руководство Сирии.
28 января российская высокопоставленная делегация под руководством замминистра иностранных дел России Михаила Богданова прибыла в Дамаск.