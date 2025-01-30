Потерявший секретные документы на остановке дипломат метит в НАТО

Британского дипломата Ангуса Лэпсли, который потерял секретные документы на автобусной остановке, могут назначить постоянным представителем Великобритании при НАТО, сообщает The Times. По словам одного из бывших коллег политика, нельзя недооценивать серьезность данного инцидента и его влияние на тот период.

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Должна быть реальная обеспокоенность по поводу принятия решений, стоящих за этим процессом. Нельзя недооценивать, насколько значительным было это нарушение безопасности и какое влияние оно оказало в то время, — заявил он.

В июне 2021 года Ангус Лэпсли оказался в центре значительного скандала. Он забрал с собой секретные документы, содержащие детальную информацию о расположении британских спецподразделений в Кабуле. Позже стало известно, что эти бумаги выпали из его сумки и были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент.

Назначение Лэпсли на пост ожидается на следующей неделе. Он заменит Дэвида Куорри, который занимал должность постоянного представителя Великобритании при НАТО с апреля 2022 года. Несколько лет назад забывчивого чиновника пытались утвердить в этой роли, но после инцидента с потерей секретных документов он временно лишился доступа к информации, требующей высокой степени секретности.

Ранее руководство НАТО выдвинуло инициативу о передаче ЕС конфиденциальной информации, касающейся военных производств. В этих данных содержатся сведения о необходимом количестве и типах оружия.