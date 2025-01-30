Обзор иноСМИ: катастрофа в Вашингтоне и как американцы стали «пушечным мясом» на Украине

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Немецкие депутаты одобрили дополнительную военную помощь Киеву

Бюджетный комитет Германии призвал министра финансов Йорга Кукиса согласовать дополнительные три миллиарда евро военной помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники. Запрос дополнительной помощи был одобрен бюджетным комитетом Бундестага голосами оппозиционных консерваторов ХДС и Свободных демократов (СвДП) при воздержании правящих социал-демократов (СДПГ) и зеленых.

Как отмечает Reuters, комитет не может принять решение о дополнительной помощи Киеву без согласования с министром финансов. Однако на практике министерство обычно выполняет запросы, одобренные комитетом. В январе канцлер Германии Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине - он считает, что перед этим должны быть разрешены дополнительные бюджетные заимствования. Этот спор о расходах привел к краху правительства Германии, поскольку Шольц хотел приостановить действие «долгового тормоза», сославшись на особые обстоятельства, а бывший министр финансов Кристиан Линднер отказал канцлеру.

Авиакатастрофа в Вашингтоне: теракт или несчастный случай?

В ФБР считают, что террористы не причастны к авиакатастрофе пассажирского самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника спецслужбы.

Заходивший на посадку пассажирский самолет American Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом армии США Black Hawk неподалеку от национального аэропорта имени Рейгана. И самолет, и вертолет упали в реку Потомак. Обстоятельства катастрофы пока неизвестны. Bombardier CRJ700 перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. На борту Black Hawk находились трое солдат. По разным данным, из реки было извлечено 18 или 19 тел.

CNN: американские наемники все чаще гибнут на Украине

По данным расследования CNN, более 20 американцев пропали без вести на передовой в зоне конфликта на Украине, причем за последние шесть месяцев количество таких случаев резко возросло. Телеканал выяснил, что за последние полгода тела как минимум пяти американцев, записавшихся в украинскую армию, не удалось забрать с поля боя.

Тела двух погибших американцев были переданы Украине на прошлой неделе после длительных переговоров. «Суровые свидетельства» выживших и растущее количество жертв демонстрируют «малоизвестную, но важную роль» американских бойцов в конфликте, отмечает CNN. Телеканал упомянул 25-летнего бывшего солдата ВС США Закари Форда и еще одного американца без военного опыта. Они были убиты беспилотником, когда пытались взорвать мост в ДНР. Находившийся с ними третий наемник из США выжил. Американец рассказал телеканалу, что винит в потерях «плохого офицера», который относился к бойцам как к «пушечному мясу».

В руководстве ЕС поддержали Данию после угроз Трампа

На фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что территориальная целостность Дании является «важнейшим вопросом» для ЕС. Об этом Кошта рассказал в интервью Euronews.

Кошта заявил, что ЕС оказывает Дании «полную поддержку» в борьбе с угрозой Трампа взять под контроль Гренландию. По словам чиновника, в Брюсселе готовы защищать принципы национального суверенитета и территориальной целостности Дании по примеру поддержки, которую ЕС оказал Украине. На прошлой неделе Трамп усилил свою «экспансионистскую повестку дня». Он заявил, что «не знает, какие у Дании права на Гренландию», и отметил, что попытки датчан помешать США «были бы очень недружественным актом», так как контроль над островом нужен американцам «для защиты свободного мира». В ответ на это премьер-Дании Метте Фредериксен отправилась в мини-тур по Европе, чтобы укрепить политическое единство перед лицом «беспрецедентного вызова». Еврокомиссия подтвердила, что в случае военной агрессии Гренландия будет подпадать под действие положения о взаимной обороне.

ЕС обсуждает возвращение к российскому газу

Европейские чиновники начали обсуждать идею возобновления закупок российского газа в рамках урегулирования на Украине. Как пишет Financial Times, сторонники идеи рассчитывают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, побудит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод ввести и поддерживать режим прекращения огня.

Трое чиновников заявили FT, что эта идея была предложена официальными лицами Германии и Венгрии при поддержке других стран. Однако обсуждение этой идеи вызвало резкую реакцию со стороны ближайших союзников Украины в ЕС, отмечает Financial Times. Возобновление дискуссий о поставках российского газа также обеспокоило американских экспортеров СПГ, желающих подписать долгосрочные соглашения со странами ЕС.