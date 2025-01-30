Литва запросила право на использование запрещенных боеприпасов

Литва запросила возможность использовать запрещенные противопехотные мины в случае военного конфликта.

Литва запросила право на использование запрещенных боеприпасов
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Об этом рассказал командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

«Если бы нам пришлось воевать, это стало бы экзистенциальной угрозой. В таких обстоятельствах оправданы любые средства, в том числе противопехотные мины», заявил Вайкшнорас в эфире радиостанции «Жиню радияс».

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Литва рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, и стремится к тому, чтобы другие страны Балтии также предприняли аналогичные шаги. Известно, что противопехотные и противотранспортные мины наносят значительный ущерб.