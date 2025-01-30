Литва запросила право на использование запрещенных боеприпасов

Литва запросила возможность использовать запрещенные противопехотные мины в случае военного конфликта.

Об этом рассказал командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

« Е с л и б ы н а м п р и ш л о с ь в о е в а т ь , э т о с т а л о б ы э к з и с т е н ц и а л ь н о й у г р о з о й . В т а к и х о б с т о я т е л ь с т в а х о п р а в д а н ы л ю б ы е с р е д с т в а , в т о м ч и с л е п р о т и в о п е х о т н ы е м и н ы » , — з а я в и л В а й к ш н о р а с в э ф и р е р а д и о с т а н ц и и « Ж и н ю р а д и я с » .

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Литва рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, и стремится к тому, чтобы другие страны Балтии также предприняли аналогичные шаги. Известно, что противопехотные и противотранспортные мины наносят значительный ущерб.