Литва запросила право на использование запрещенных боеприпасов
Литва запросила возможность использовать запрещенные противопехотные мины в случае военного конфликта.
Об этом рассказал командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.
«Если бы нам пришлось воевать, это стало бы экзистенциальной угрозой. В таких обстоятельствах оправданы любые средства, в том числе противопехотные мины», — заявил Вайкшнорас в эфире радиостанции «Жиню радияс».
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Литва рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, и стремится к тому, чтобы другие страны Балтии также предприняли аналогичные шаги. Известно, что противопехотные и противотранспортные мины наносят значительный ущерб.