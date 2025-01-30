План Трампа по созданию ПРО назвали невыполнимым
Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с 360.ru назвал сказочными планы президента США Дональда Трампа создать новейшую систему противоракетной обороны за два месяца. По его словам, маловероятно, что удастся реализовать такой проект в столь сжатые сроки.
То что он заявил, — это создание единой гигантской системы. А ее даже настроить за 60 дней невозможно, не то что запустить, чтобы она функционировала полностью, — объяснил эксперт.
Борзенко сравнил это с Израилем, который не смог защитить свою территорию, несмотря на малые размеры. Он отметил, что США хотят защитить целый континент, что делает задачу практически невыполнимой, особенно в условиях развития гиперзвукового оружия в России, Северной Корее, Китае, Индии и арабских странах. Такое оружие в будущем может заменить устаревшие медленные ракеты.
Ранее ученый Анатолий Дьяков заявил, что система противоракетной обороны США «Железный купол» вряд ли защитит страну от гиперзвуковых ракет. По его словам, с появлением средств защиты будут совершенствоваться инструменты нападения, что сделает потенциальную систему ПРО неэффективной.