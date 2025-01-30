План Трампа по созданию ПРО назвали невыполнимым

Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с 360.ru назвал сказочными планы президента США Дональда Трампа создать новейшую систему противоракетной обороны за два месяца. По его словам, маловероятно, что удастся реализовать такой проект в столь сжатые сроки.

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Т о ч т о о н з а я в и л , — э т о с о з д а н и е е д и н о й г и г а н т с к о й с и с т е м ы . А е е д а ж е н а с т р о и т ь з а 6 0 д н е й н е в о з м о ж н о , н е т о ч т о з а п у с т и т ь , ч т о б ы о н а ф у н к ц и о н и р о в а л а п о л н о с т ь ю , — о б ъ я с н и л э к с п е р т .

Борзенко сравнил это с Израилем, который не смог защитить свою территорию, несмотря на малые размеры. Он отметил, что США хотят защитить целый континент, что делает задачу практически невыполнимой, особенно в условиях развития гиперзвукового оружия в России, Северной Корее, Китае, Индии и арабских странах. Такое оружие в будущем может заменить устаревшие медленные ракеты.

Ранее ученый Анатолий Дьяков заявил, что система противоракетной обороны США «Железный купол» вряд ли защитит страну от гиперзвуковых ракет. По его словам, с появлением средств защиты будут совершенствоваться инструменты нападения, что сделает потенциальную систему ПРО неэффективной.