Эксперт Лукьянов назвал три риска, связанных с правлением Трампа

Появление новой администрации США во главе с Дональдом Трампом несет в себе три потенциальные угрозы для мирового порядка. Эти угрозы связаны с тактикой действующего президента, внутренней политической борьбой в США и их отношениями с Европой, уверен Федор Лукьянов, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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« П е р в ы й ф а к т о р р и с к а я б ы о п и с а л т а к : э т о с т о л к н о в е н и е а д м и н и с т р а ц и и Т р а м п а с т е м , ч т о е г о п о д х о д , о с н о в а н н ы й н а н а х р а п и с т о с т и , т а к и х « б у р е и н а т и с к е » ( к о т о р ы е в р я д е с л у ч а е в п р и н о с я т р е з у л ь т а т ) , н а н а и б о л е е в а ж н ы х н а п р а в л е н и я х , в к л ю ч а я и к о н ф л и к т н а У к р а и н е , р е з у л ь т а т а н е д а е т » , – с к а з а л э к с п е р т в и н т е р в ь ю Т А С С .

Аналитик связал второй фактор риска с «острой внутренней борьбой» в США после прихода к власти новой администрации. Он отметил, что России «безразлично, что происходит внутри их страны, но, к сожалению, мировая система устроена так, что это может повлиять на весь мир» и привести к «некоей нестабильности».

Третьим фактором риска, по мнению Лукьянова, могут стать отношения европейских стран с Соединенными Штатами. Эксперт добавил, что «разрыв Трампа с прежней политикой может быть настолько резким и демонстративным, что Европа почувствует себя абсолютно потерянной и попытается вернуть утраченное с помощью провокаций».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что известно о рухнувшем в Вашингтоне самолете.