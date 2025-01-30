Эксперт Лукьянов назвал три риска, связанных с правлением Трампа
Появление новой администрации США во главе с Дональдом Трампом несет в себе три потенциальные угрозы для мирового порядка. Эти угрозы связаны с тактикой действующего президента, внутренней политической борьбой в США и их отношениями с Европой, уверен Федор Лукьянов, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Первый фактор риска я бы описал так: это столкновение администрации Трампа с тем, что его подход, основанный на нахрапистости, таких «буре и натиске» (которые в ряде случаев приносят результат), на наиболее важных направлениях, включая и конфликт на Украине, результата не дает», – сказал эксперт в интервью ТАСС.
Аналитик связал второй фактор риска с «острой внутренней борьбой» в США после прихода к власти новой администрации. Он отметил, что России «безразлично, что происходит внутри их страны, но, к сожалению, мировая система устроена так, что это может повлиять на весь мир» и привести к «некоей нестабильности».
Третьим фактором риска, по мнению Лукьянова, могут стать отношения европейских стран с Соединенными Штатами. Эксперт добавил, что «разрыв Трампа с прежней политикой может быть настолько резким и демонстративным, что Европа почувствует себя абсолютно потерянной и попытается вернуть утраченное с помощью провокаций».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что известно о рухнувшем в Вашингтоне самолете.