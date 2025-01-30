Еврокомиссия попыталась предотвратить раскол ЕС из-за Трампа

Европейская комиссия (ЕК) призвала государства-члены Европейского союза (ЕС) на закрытом заседании сохранять единство, готовясь к тому, что президент США Дональд Трамп сыграет на их разногласиях для продвижения своей программы «Америка прежде всего». Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Дании Метте Фредериксен совершили перелет через весь континент после инаугурации Трампа, чтобы обсудить, как бороться с рисками, создаваемыми новой администрацией в Вашингтоне. «И это не могло произойти в худшее время для ЕС, который борется с позиции слабости, поскольку блок страдает от углубляющегося экономического недуга и политической раздробленности, парализующей правительства двух его крупнейших членов, Германии и Франции. Во время обсуждения с комиссией на прошлой неделе страны выразили обеспокоенность тем, что Трамп попытается разделить ЕС двусторонними сделками или целевыми тарифами», — говорится в материале.

Старший научный сотрудник базирующегося в Брюсселе экономического аналитического центра Bruegel Алисия Гарсия-Эрреро заявила, что даже во время Brexit Европа имела преимущество, но теперь, без сомнения, расколется.

Отмечается, что, хотя чиновники ЕС хотят изучить все возможности для сотрудничества с США, они скептически относятся к идее отговорить Трампа от развязывания торгового столкновения. Вместо этого ЕС подготовил несколько списков американских товаров, по которым будут введены его собственные ответные пошлины, если Трамп введет тарифы.

Ранее стало известно, что Трамп начал свой второй срок полномочий в Белом доме, имея более сильные позиции по опросам общественного мнения, чем в начале своей первой администрации восемь лет назад. Действия американского лидера сейчас одобряют 46 процентов избирателей.