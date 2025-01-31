Спецпосланник Трампа назвал примерные сроки восстановления сектора Газа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что восстановление сектора Газа может занять от 10 до 15 лет. Его слова приводит Axios.

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" Б ы т у е т м н е н и е , ч т о з а п я т ь л е т м ы с м о ж е м р а з р а б о т а т ь н а д е ж н ы й п л а н д л я Г а з ы . Н о э т о н е в о з м о ж н о . Э т о п л а н в о с с т а н о в л е н и я н а 1 0 - 1 5 л е т " , — с к а з а л о н .

По его словам, только снос и перемещение объектов из разрушенных районов займет порядка пяти лет. 26 января Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах. По его словам, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II. 25 января портал Axios сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с президентом США в Вашингтоне в первой половине февраля.