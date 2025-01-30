Премьер Палестины захотел восстановить Газу с помощью Трампа

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Мустафа пообещал восстановить сектор Газа с помощью США и Саудовской Аравии (СА). Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечает издание, кто будет контролировать и восстанавливать Газу, когда война Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС будет официально завершена, является одним из вопросов, обсуждаемых в ходе процесса прекращения огня, и Палестинская автономия принимает участие в диалоге.

По словам Мустафы, восстановление Газы создаст основу для нового регионального порядка, поскольку оно будет включать нормализацию дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией — давнюю цель США и американского лидера Дональда Трампа — и ослабит влияние ХАМАС и других поддерживаемых Ираном ополченцев.

Премьер Палестинской автономии выразил оптимизм по поводу первых контактов с помощниками Трампа, однако отверг идею лидера США о переселении большей части из более чем 2 миллионов жителей Газы в такие страны, как Египет и Иордания, в ходе послевоенного восстановления.

« У м е н я е с т ь в с е о с н о в а н и я п о л а г а т ь , ч т о э т а а д м и н и с т р а ц и я д е й с т в и т е л ь н о п о м о ж е т н а м в с е м з а к л ю ч и т ь п р а в и л ь н у ю с д е л к у , с б а л а н с и р о в а н н у ю с д е л к у , к о т о р а я , к а к м ы н а д е е м с я , п о л о ж и т к о н е ц к о н ф л и к т у в р е г и о н е » , — с к а з а л о н .

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир отказывается участвовать в предложенном Трампом переселении палестинцев. Он счел заявление американского лидера о необходимости принятия Иорданией и Египтом жителей сектора Газа «актом несправедливости»