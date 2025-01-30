«Агенты Сороса» схлестнулись в Европе с друзьями Трампа

Острое политическое столкновение происходит в Европе. Венгрия предоставила политическое убежище одному из польских политиков и ради этого пошла даже на нарушение общеевропейских правил субординации. Польское руководство клеймит в ответ Будапешт за то, что там играют «на стороне России». На самом деле, поясняют политологи, конфликт выходит далеко за рамки ссоры двух региональных держав.

Ситуация между двумя странами накалилась после того, как Будапешт в конце прошлого года предоставил политическое убежище находившемуся в розыске в Польше экс-замглавы Минюста Марчину Романовскому (партия «Право и Справедливость»). Польская прокуратура обвиняет Романовского в совершении в 2019–2023 годах «одиннадцати преступлений, включая участие в организованной преступной группе».

По мнению прокуратуры, Романовский «указывал подчиненным сотрудникам, какие организации должны выиграть конкурсы на получение грантов из Фонда правосудия». Обвинения также касаются «присвоения вверенного подозреваемому имущества в виде денег на общую сумму более 107 млн злотых и попытки присвоения денег на сумму более 58 млн злотых».

Окружной суд Варшавы объявил о выдаче ордера на арест политика. Ордер внесен в Шенгенскую информационную систему, что станет основанием для поиска Романовского на территории всех стран – членов ЕС. Главное полицейское управление Польши направило в Интерпол запрос на инициирование международного розыска.

Однако Венгрия все это проигнорировала и выполнять эти ордера не собирается. Сам Марчин Романовский называет выдвинутые в его адрес обвинения клеветой, подтасовкой и утверждает, что начатые против него преследования имеют под собой политическую подоплеку.

Романовский является далеко не единственным высокопоставленным представителем «Партии и Справедливости», подвергнувшимся гонениям после того, как эта партия осенью 2023 года потеряла власть в Польше по итогам парламентских выборов. На этих выборах победу одержала леволиберальная коалиция во главе с «Гражданской коалицией». У ГК мировоззренческие расхождения с консерваторами из «ПиС» – те являются сторонниками традиционных ценностей и ратовали за расширение суверенитета Польши в рамках ЕС. «Гражданская коалиция» же – типичные «соросята»: едва придя к власти, они начали теснить католическую церковь, насаждать «радужную» повестку и полностью подчинили страну Брюсселю.

Чтобы избежать возвращения консерваторов к власти и подорвать доверие народа к ним, победители-леволибералы развернули против бывших госчиновников от «ПиС» широкомасштабные репрессии. Обвинения стереотипны: коррупция, халатное исполнение своих обязанностей.

Одной из жертв этой компании стал даже бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, которого обвинили в растрате 56 млн злотых при организации голосования на президентских выборах в «ковидном» 2020 году. Теперь Моравецкому грозит срок до трех лет.

В расправах над оппонентами «Гражданская коалиция» не чуждается жестких методов. 19 декабря шесть вооруженных сотрудников польской полиции в балаклавах в сопровождении дронов буквально совершили налет на католический доминиканский монастырь в Люблине. Монахам незваные гости заявили, что ищут Романовского.

« М о н а с т ы р с к и е к е л ь и б ы л и о с к в е р н е н ы , а и н т е р ь е р ы с ф о т о г р а ф и р о в а н ы – и в с е э т о в т е н и к р у ж а щ и х д р о н о в , ч т о п р и д а л о д е й с т в у п о ч т и г р о т е с к н о - р е п р е с с и в н ы й х а р а к т е р » , – ж а л у ю т с я в м о н а с т ы р е .

Налет на обитель имел явный характер запугивания. Ведь он произошел уже через два дня после того, как польская прокуратура проинформировала СМИ о том, что Романовский уехал из страны.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана дать убежище Романовскому – «акт, враждебный Республике Польша и принципам Европейского союза». А польский министр юстиции Адам Боднар заявил, что Венгрия «отошла от соблюдения законов ЕС и подорвала основы гражданского общества».

Сейчас польский министр внутренних дел Томаш Семоняк заявляет, что «удивлен» решению Романовского сбежать в Венгрию. По мнению Семоняка, тот вступил «на путь, когда сегодня это Будапешт, завтра Москва». Семоняк приводит слухи о «потенциальной покупке» польского телеканала TVN венгерскими компаниями. После такой покупки телеканал, как считает Семоняк, ввиду позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «стал бы опорой для россиян».

Одними заявлениями дело не ограничилось – Варшава отозвала своего посла из Будапешта на бессрочные «консультации».

Далее в ход вступила «тяжелая артиллерия» – с критикой Будапешта выступил Дональд Туск. Польского премьера не устраивает, что Венгрия выступает против обкладывания России санкциями. Туск указал на «возможные последствия» – в случае если Орбан продолжит выступать против санкций в отношении РФ. По мнению польского премьера, это докажет, что Орбан «играет на стороне России, а не Европы». В ответ венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал Туска «агентом Сороса». Впрочем, в итоге Венгрия согласилась продлить санкции против России.

Политолог-полонист Станислав Стремидловский полагает, что теперь Варшава задействует против Будапешта брюссельский ресурс. Глава польского МВД Семоняк уже сейчас обвиняет Будапешт не только в том, что тот приютил Романовского. Главное, по словам польского министра, – отказ Венгрии подчиняться «европейским правилам», ордеру на арест, выписанному одной из стран ЕС.

Это, по словам Семоняка, «более важный вопрос, чем судьба пана Романовского». Об этом говорит и Дональд Туск, который предупредил Орбана, что тот может «оказаться в сложной ситуации».

Стремидловский не сомневается, что правительство Туска постарается инициировать расследования Еврокомиссии против венгерских властей и слушания в Европарламенте, будет обращаться в суд ЕС с исками на Венгрию. Однако и Будапешт сдаваться на собирается. Сам Орбан подчеркивает, что незнаком с обстоятельствами предоставления убежища Романовскому, а «единственное», что он знает, это «то, что отношения между Польшей и Венгрией не очень хорошие, особенно после нападения польского министра юстиции Адама Боднара на венгерское правительство».

Более откровенно высказался руководитель аппарата венгерского премьер-министра Гергей Гуляш. Он отметил, что в случае с Романовским «есть конкретные доказательства отсутствия надлежащей правовой процедуры». По словам Гуляша, в разбирательстве по делу Романовского в Польше отсутствует беспристрастность, зато есть политическое давление.

Стремидловский полагает, что Орбан и Туск выступают «аватарами» куда более могущественных сил.

« В е н г е р с к и й л и д е р – д а в н и й д р у г , с о р а т н и к и д о в е р е н н о е л и ц о н о в о г о - с т а р о г о п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а Т р а м п а . В с в о ю о ч е р е д ь , з а с п и н о й п о л ь с к о г о п р е м ь е р а с т о и т в е р х у ш к а е в р о б ю р о к р а т и и в о г л а в е с н а ч а л ь н и ц е й Е в р о к о м и с с и и У р с у л о й ф о н д е р Л я й е н и з а п р а в л я ю щ а я в Е в р о п а р л а м е н т е Е в р о п е й с к а я н а р о д н а я п а р т и я ( Е Н П ) . И с е й ч а с В и к т о р О р б а н – д у х о в н ы й л и д е р т е х е в р о п е й с к и х с и л , к о т о р ы е с о б и р а ю т с я п р о и з в е с т и р е в о л ю ц и ю в Е С , п о м е н я т ь с о с т а в Е в р о к о м и с с и и и Е в р о п а р л а м е н т а , п о м е н я т ь п р а к т и ч е с к и в с е » , – о т м е ч а е т п о л и т о л о г .

По словам Стремидловского, «предоставление Венгрией политического убежища беглому польскому политику – ответный демарш Будапешта на исходящие от Еврокомиссии обвинения. Брюссель постоянно обвиняет Венгрию в нарушениях прав человека, свободы слова и т. д. В свою очередь, Еврокомиссия постоянно хвалит Туска, вернувшего, дескать, Польшу в лоно евродемократии. В ответ Будапешт замечает, что отступления от демократии и явные неправовые действия позволяет себе именно правительство Дональда Туска. Раз Марчин Романовский сталкивается с преследованиями по политическим мотивам, то он заслуживает убежища».

В целом можно заметить, что структура Евросоюза ощутимо «потрескивает» – и уже просматривается начало процесса его фрагментации. Тот же Дональд Трамп явно предпочитает вести разговор в Европе с национальными правительствами – через голову Еврокомиссии.

« Т р а м п н е х о ч е т с т а л к и в а т ь с я с м н о г о г о л о в о й г и д р о й в л и ц е е в р о с т р у к т у р , п р е д п о ч и т а я п р о т а л к и в а т ь д в у х с т о р о н н и е с д е л к и . Э т о в ы з ы в а е т у Б р ю с с е л я б о л ь ш и е о п а с е н и я » , – о т м е ч а е т С т р е м и д л о в с к и й .

Он не исключает, что компания европейских «бунтарей», ныне состоящая из Венгрии и Словакии, может вскоре пополниться Италией.

« И т а л ь я н с к и й п р е м ь е р Д ж о р д ж а М е л о н и и з б и р а л а с ь к а к п р е д с т а в и т е л ь п р а в ы х а н т и б р ю с с е л ь с к и х с и л , п о т о м о н а п е р е ш л а в б р ю с с е л ь с к и й л а г е р ь , а т е п е р ь м о ж е т с о в е р ш и т ь о б р а т н ы й к у л ь б и т . Т р а м п я в н о е е в ы д е л я е т , о н и п о д р у ж и л и с ь , и М е л о н и г о т о в а п е р е й т и в о п п о з и ц и ю Е в р о к о м и с с и и » , – о т м е ч а е т С т р е м и д л о в с к и й .

Эксперт полагает, что Евросоюз постепенно входит в кризис, который в итоге может привести к тому, что встанет вопрос о самом существовании этой организации. А конфликт Венгрии и Польши – первый его предвестник.