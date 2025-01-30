В Германии заявили о «подрывных действиях» со стороны России

Представитель оперативного командования бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил о якобы подрывных действиях России в отношении немецкой армии.

Его слова приводит N-tv.

« М ы б о л ь ш е н е в м и р е . М ы н а б л ю д а е м в р а ж д е б н у ю а к т и в н о с т ь в о т н о ш е н и и Б у н д е с в е р а в Г е р м а н и и , в о т н о ш е н и и и н ф р а с т р у к т у р ы , в т о м ч и с л е ш п и о н а ж » , — с к а з а л о н .

По словам военного, речь идет о «попытках вторжения» на объекты бундесвера, а также о беспилотниках, летающих там, «где их не должно быть».

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в ведении «гибридной войны» в Европе, не исключив прямой конфронтации Москвы с НАТО. Фезер утверждает, что в своих действиях российский лидер Владимир Путин якобы «не испытывает угрызений совести». Отвечая на вопрос о рисках столкновения России с НАТО, она выразила надежду, что «порог для этого не будет преодолен».