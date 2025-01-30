Пока вы спали: компенсация Meta* Трампу и столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне
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Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ
Американская корпорация Meta* достигла соглашения о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит ему 25 миллионов долларов по иску о блокировке его аккаунтов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
"Meta* согласилась выплатить порядка 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск от 2021 года, который подал Трамп против компании и ее гендиректора после блокировки на платформах его аккаунтов вслед за атакой на Капитолий", - пишет издание.
Новый посол Великобритании в США отказался от своих слов о Трампе
Новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон пересмотрел свою прежнюю оценку в адрес президента Дональда Трампа, охарактеризовав свою критику как необоснованную и неверную, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарии Мандельсона телеканалу Fox News.
"Я считаю свои замечания о президенте Трампе необоснованными и неправильными. Я думаю, что времена и отношение к президенту изменились", - заявил посол Великобритании в США.
Он также добавил, что президент США заслужил новое уважение от него, и это станет основой его работы на посту посла в США.
Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира
Американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что ему не нужны никакие премии. Таким образом он комментировал предложение депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса выдвинуть его на Нобелевскую премию мира 2025 года, сообщает РИА Новости.
"Я не хочу никаких премий", - написал Маск.
Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом
Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом вблизи аэропорта Вашингтона. Президент США Дональд Трамп уже информирован о произошедшем инциденте, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт каналу Fox News.
"Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала она.
Также американский сенатор Тед Круз заявил, что в результате инцидента есть погибшие.
Сейчас на месте работают пожарные.
ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта
Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз будет защищать территориальную целостность Дании в свете угроз президента США Дональда Трампа по поводу возможного присоединения Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Кошта телеканалу Euronews.
"Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ... очевидно, является для нас важнейшим вопросом... Мы не должны прекращать отстаивать эти принципы, когда под угрозой оказывается территориальная целостность государства члена ЕС... Европейский союз будет поддерживать Данию", - заявил Кошта.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.