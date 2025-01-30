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Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ

Американская корпорация Meta* достигла соглашения о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит ему 25 миллионов долларов по иску о блокировке его аккаунтов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

" M e t a * с о г л а с и л а с ь в ы п л а т и т ь п о р я д к а 2 5 м и л л и о н о в д о л л а р о в , ч т о б ы у р е г у л и р о в а т ь и с к о т 2 0 2 1 г о д а , к о т о р ы й п о д а л Т р а м п п р о т и в к о м п а н и и и е е г е н д и р е к т о р а п о с л е б л о к и р о в к и н а п л а т ф о р м а х е г о а к к а у н т о в в с л е д з а а т а к о й н а К а п и т о л и й " , - п и ш е т и з д а н и е .

Новый посол Великобритании в США отказался от своих слов о Трампе

Новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон пересмотрел свою прежнюю оценку в адрес президента Дональда Трампа, охарактеризовав свою критику как необоснованную и неверную, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарии Мандельсона телеканалу Fox News.

" Я с ч и т а ю с в о и з а м е ч а н и я о п р е з и д е н т е Т р а м п е н е о б о с н о в а н н ы м и и н е п р а в и л ь н ы м и . Я д у м а ю , ч т о в р е м е н а и о т н о ш е н и е к п р е з и д е н т у и з м е н и л и с ь " , - з а я в и л п о с о л В е л и к о б р и т а н и и в С Ш А .

Он также добавил, что президент США заслужил новое уважение от него, и это станет основой его работы на посту посла в США.

Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что ему не нужны никакие премии. Таким образом он комментировал предложение депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса выдвинуть его на Нобелевскую премию мира 2025 года, сообщает РИА Новости.

" Я н е х о ч у н и к а к и х п р е м и й " , - н а п и с а л М а с к .

Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом

Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом вблизи аэропорта Вашингтона. Президент США Дональд Трамп уже информирован о произошедшем инциденте, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт каналу Fox News.

" М о г у п о д т в е р д и т ь , ч т о Т р а м п у д о л о ж е н о о б э т о й с и т у а ц и и . П о х о ж е н а т о , ч т о в о е н н ы й в е р т о л е т с т о л к н у л с я с р е г и о н а л ь н ы м с а м о л е т о м в а э р о п о р т у и м е н и Р е й г а н а " , — с к а з а л а о н а .

Также американский сенатор Тед Круз заявил, что в результате инцидента есть погибшие.

Сейчас на месте работают пожарные.

ЕС будет защищать целостность Дании, заявил Кошта

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз будет защищать территориальную целостность Дании в свете угроз президента США Дональда Трампа по поводу возможного присоединения Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Кошта телеканалу Euronews.

" Т е р р и т о р и а л ь н а я ц е л о с т н о с т ь Д а н и и , с у в е р е н и т е т Д а н и и , с т а б и л ь н о с т ь е е г р а н и ц . . . о ч е в и д н о , я в л я е т с я д л я н а с в а ж н е й ш и м в о п р о с о м . . . М ы н е д о л ж н ы п р е к р а щ а т ь о т с т а и в а т ь э т и п р и н ц и п ы , к о г д а п о д у г р о з о й о к а з ы в а е т с я т е р р и т о р и а л ь н а я ц е л о с т н о с т ь г о с у д а р с т в а ч л е н а Е С . . . Е в р о п е й с к и й с о ю з б у д е т п о д д е р ж и в а т ь Д а н и ю " , - з а я в и л К о ш т а .

* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.