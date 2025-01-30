12 стран ЕС призвали ЕК защитить выборы от вмешательства России

Министры 12 стран Европейского союза (ЕС) призвали Еврокомиссию (ЕК) использовать свои полномочия, чтобы защитить выборы от иностранного вмешательства. Об этом со ссылкой на письмо сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что письмо составили министры из Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Испании, Хорватии, Дании, Чехии, Греции, Кипра, Румынии и Словении. Они призвали ЕК создать особый орган для «противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательству».

« Э с к а л а ц и я у г р о з д е с т р у к т и в н ы х и н т е р в е н ц и й в о б щ е с т в е н н ы е д е б а т ы в о в р е м я к л ю ч е в ы х и з б и р а т е л ь н ы х с о б ы т и й п р е д с т а в л я е т с о б о й п р я м о й в ы з о в н а ш е й с т а б и л ь н о с т и и с у в е р е н и т е т у » , — у к а з а н о в п и с ь м е .

В ЦИК Белоруссии заявили о попытке Европарламента дестабилизировать страну

Отдельно подчеркивается, что меры должны быть приняты на фоне «спланированных Россией и Китаем недавних инцидентов» на выборах.

Ранее вице-премьер Польши Кшиштоф Гавровский обвинил Россию в намерении повлиять на президентские выборы в стране, которые запланированы на 18 мая. По его словам, некая «российская группа» якобы занималась вербовкой людей «для распространения искаженной и заведомо ложной информации».