В Британии рассказали о шокировавшем Украину решении Трампа

Украина шокирована решением администрации американского президента Дональда Трампа о приостановке всех программ внешней помощи. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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В статье отмечается, что целый ряд проектов был фактически остановлен в одночасье. По данным издания, украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) пытался убедить Вашингтон сохранить финансирование некоторых «критически важных» программ, но безуспешно.

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Как утверждает собеседник агентства, новая американская администрация намерена «разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое».

21 января Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.