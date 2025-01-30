Политолог Дудчак: Зеленский оттягивает финал, отказываясь от переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от переговоров по урегулированию конфликта, в настоящее время «оттягивает печальный финал». Об этом заявил политолог Александр Дудчак в беседе с RT.

Политолог заявил, что Зеленский «оттягивает печальный финал»
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«Зеленский утверждает, что время играет ему на руку, но, на мой взгляд, он просто оттягивает печальный финал. Он понимает, что никакой ценности он ни для кого не представляет», отметил Дудчак.

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Политолог подчеркнул, что Зеленский при любом сценарии будет «отработанным материалом».

«Я не удивлюсь, если его ликвидируют западные спецслужбы и вопрос о легитимности сам собой уйдет с повестки дня», сказал эксперт.

Дудчак добавил, что Зеленский призывает западные страны надавить на Россию, чтобы переговоры «хоть как-то учитывали его личные интересы».

Накануне Зеленский обвинил российского президента Владимира Путина в затягивании украинского конфликта и нежелании достичь мира. В связи с этим он призвал руководителей ведущих государств приблизить мир на Украине с помощью силы. Он подчеркнул, что настоящий мир возможен, если принудить Россию к нему.

До этого Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США. В то же время он напомнил, что Зеленский ранее издал декрет о запрете ведения переговоров с РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту.

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