Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от переговоров по урегулированию конфликта, в настоящее время «оттягивает печальный финал». Об этом заявил политолог Александр Дудчак в беседе с RT.

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« З е л е н с к и й у т в е р ж д а е т , ч т о в р е м я и г р а е т е м у н а р у к у , н о , н а м о й в з г л я д , о н п р о с т о о т т я г и в а е т п е ч а л ь н ы й ф и н а л . О н п о н и м а е т , ч т о н и к а к о й ц е н н о с т и о н н и д л я к о г о н е п р е д с т а в л я е т » , — о т м е т и л Д у д ч а к .

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Политолог подчеркнул, что Зеленский при любом сценарии будет «отработанным материалом».

« Я н е у д и в л ю с ь , е с л и е г о л и к в и д и р у ю т з а п а д н ы е с п е ц с л у ж б ы и в о п р о с о л е г и т и м н о с т и с а м с о б о й у й д е т с п о в е с т к и д н я » , — с к а з а л э к с п е р т .

Дудчак добавил, что Зеленский призывает западные страны надавить на Россию, чтобы переговоры «хоть как-то учитывали его личные интересы».

Накануне Зеленский обвинил российского президента Владимира Путина в затягивании украинского конфликта и нежелании достичь мира. В связи с этим он призвал руководителей ведущих государств приблизить мир на Украине с помощью силы. Он подчеркнул, что настоящий мир возможен, если принудить Россию к нему.

До этого Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США. В то же время он напомнил, что Зеленский ранее издал декрет о запрете ведения переговоров с РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту.