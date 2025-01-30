Названо ожидаемое в США последствие решения Трампа приостановить помощь Украине

Своим решением приостановить помощь Киеву президент США Дональд Трамп ожидает достигнуть заморозки конфликта на Украине, предположил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ожидаемое на Западе последствие этого решения специалист назвал «Ленте.ру».

Ранее источник в Конгрессе США сообщил, что Вашингтон прекратил военную и экономическую поддержку Украины после соответствующего указа американского президента Дональда Трампа. Уточнялось, что указ затронул и приостановку экономической поддержки, однако бюджетная помощь Киеву в данный момент продолжается.

« Э т о н е т о л ь к о п р о У к р а и н у , э т о п р о Т р а м п а и е г о п о л и т и к у . П р и о с т а н о в к а д о л ж н а п о д т о л к н у т ь У к р а и н у к н а ч а л у п е р е г о в о р н о г о п р о ц е с с а . Ч т о б ы , к а к г о в о р я т в В а ш и н г т о н е , з а м о р о з и т ь к о н ф л и к т . Э т о д о л ж е н б ы т ь с т и м у л , д р а й в е р п е р е г о в о р н о г о п р о ц е с с а » , — п о д ч е р к н у л Б л о х и н .

США остановили помощь Украине на 90 дней

Э т о м о ж е т п р и в е с т и к з а м о р о з к е к о н ф л и к т а , н о Р о с с и я в р я д л и п о й д е т н а э т о , н а ш и о ф и ц и а л ь н ы е л и ц а н е р а з г о в о р и л и , ч т о м ы п р о т и в з а м о р о з к и , м ы з а д о л г о с р о ч н ы й м и р . З а м о р о з к а к о н ф л и к т а в и н т е р е с а х Украины и в интересах Запада Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Он также заметил, что подобные решения характерны для внешнеполитической линии Трампа.

« Т р а м п в с е г д а г о в о р и л , ч т о А м е р и к а п р е в ы ш е в с е г о , и н у ж н о п е р е с м о т р е т ь о т н о ш е н и я с о м н о г и м и с т р а н а м и , к о т о р ы е я в л я ю т с я " п а р а з и т а м и " и в ы с а с ы в а ю т и з С Ш А д е н ь г и » , — з а к л ю ч и л с п е ц и а л и с т .

21 января Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней.