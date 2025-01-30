Мигрантов в Гуантанамо разместят на поле для гольфа

Переоборудование поля для гольфа на военно-морской базе в заливе Гуантанамо позволит разместить шесть тысяч нелегальных мигрантов, которых будут отправлять туда по распоряжению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

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« Л у ч ш е с о д е р ж а т ь и х в б е з о п а с н о м м е с т е в з а л и в е Г у а н т а н а м о , к о т о р о е п р е д н а з н а ч е н о и с о з д а н о д л я м и г р а н т о в , ( . . . ) п о к а и д е т п р о ц е с с и х в о з в р а щ е н и я т у д а , о т к у д а о н и п р и б ы л и » , — о т м е т и л о н .

В Кубе высказались о решении США отправить мигрантов в Гуантанамо

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что решение правительства США заключить в тюрьму мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо демонстрирует презрение американских властей к человеческим условиям и международному праву.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что «худшие преступники-нелегалы» будут отбывать наказание в тюрьме Гуантанамо.