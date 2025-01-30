Мигрантов в Гуантанамо разместят на поле для гольфа
Переоборудование поля для гольфа на военно-морской базе в заливе Гуантанамо позволит разместить шесть тысяч нелегальных мигрантов, которых будут отправлять туда по распоряжению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
«Лучше содержать их в безопасном месте в заливе Гуантанамо, которое предназначено и создано для мигрантов, (...) пока идет процесс их возвращения туда, откуда они прибыли», — отметил он.
В Кубе высказались о решении США отправить мигрантов в Гуантанамо
Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что решение правительства США заключить в тюрьму мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо демонстрирует презрение американских властей к человеческим условиям и международному праву.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что «худшие преступники-нелегалы» будут отбывать наказание в тюрьме Гуантанамо.