В Канаде пригрозили Трампу ответными мерами из-за пошлин

Глава МИД Канады Мелани Жоли пригрозила США ответными мерами, если Вашингтон введет пошлины против Оттавы. Об этом она заявила в ходе онлайн-брифинга.

« Я я с н о д а л а п о н я т ь , ч т о е с л и т а р и ф ы б у д у т п р и н я т ы , м ы о т в е т и м , и в с е в о з м о ж н о с т и р а с с м а т р и в а ю т с я . М е н е е о д н о г о п р о ц е н т а ф е н т а н и л а п о с т у п а е т в С Ш А и з К а н а д ы , м е н е е о д н о г о п р о ц е н т а н е л е г а л о в п р о н и к а ю т в С Ш А и з К а н а д ы » , — с к а з а л а м и н и с т р .

Трамп отказался считать Канаду независимым государством

Она подчеркнула, что введение пошлин против Канады ударит и по США. По словам Жоли, она является оптимистом, отметив, что встреча с американским госсекретарем Марком Рубио прошла хорошо.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула отказался считать Канаду независимым государством.