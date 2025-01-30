Глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал Израиль примерным союзником США. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, говорится в заявлении ведомства.

Хегсет подчеркнул, что под руководством президента Дональда Трампа США полностью поддерживают право Израиля на самооборону. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты привержены углублению двусторонних отношений в области безопасности, чтобы повысить способность Израиля противостоять региональным угрозам и обеспечить наличие у Израиля необходимых ему возможностей.

Глава Пентагона заявил, что США будут поддерживать право Израиля на самооборону

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов. По данным портала Axios, 1,8 тысяча авиабомб класса МК-84, которые хранились на складах в США, погрузят на корабли и доставят в Израиль «в ближайшие дни».