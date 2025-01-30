На Украине возмутились словами экс-посла США о России

Украинская журналистка Диана Панченко обвинила США в использовании украинцев в противостоянии с Россией. Об этом она написала в соцсети X.

На Украине возмутились словами экс-посла США о России
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Панченко прокомментировала заявление бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о том, что Вашингтону нужны союзники в противостоянии с Пекином и Москвой.

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«Для этого вы ведете войну с Россией жизнями наших граждан?» спросила она.

Ранее Панченко допустила скорое завершение конфликта на Украине. Она отметила, что об этом говорит остановка помощи США другим странам, в том числе Киеву.

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