На Украине возмутились словами экс-посла США о России
Украинская журналистка Диана Панченко обвинила США в использовании украинцев в противостоянии с Россией. Об этом она написала в соцсети X.
Панченко прокомментировала заявление бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о том, что Вашингтону нужны союзники в противостоянии с Пекином и Москвой.
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«Для этого вы ведете войну с Россией жизнями наших граждан?» — спросила она.
Ранее Панченко допустила скорое завершение конфликта на Украине. Она отметила, что об этом говорит остановка помощи США другим странам, в том числе Киеву.