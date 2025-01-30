Украинская журналистка Диана Панченко обвинила США в использовании украинцев в противостоянии с Россией. Об этом она написала в соцсети X.

Панченко прокомментировала заявление бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о том, что Вашингтону нужны союзники в противостоянии с Пекином и Москвой.

США остановили помощь Украине на 90 дней

« Д л я э т о г о в ы в е д е т е в о й н у с Р о с с и е й ж и з н я м и н а ш и х г р а ж д а н ? » — с п р о с и л а о н а .

Ранее Панченко допустила скорое завершение конфликта на Украине. Она отметила, что об этом говорит остановка помощи США другим странам, в том числе Киеву.