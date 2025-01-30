В Кубе высказались о решении США отправить мигрантов в Гуантанамо

Решение правительства США заключить в тюрьму мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо демонстрирует презрение американских властей к человеческим условиям и международному праву. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.

Он отметил, что США создали «центры пыток и бессрочного содержания под стражей».

Трамп объявил о создании лагеря для преступников-нелегалов в Гуантанамо

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «худшие преступники-нелегалы» будут отбывать наказание в тюрьме Гуантанамо.

« У н а с е с т ь 3 0 т ы с я ч к о е к в о д н о м к о м п л е к с е , ч т о б ы у д е р ж и в а т ь с а м ы х о п а с н ы х п р е с т у п н и к о в - н е л е г а л о в » , — с к а з а л а м е р и к а н с к и й л и д е р .

В начале декабря Трамп рассказал, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. Тогда он указывал, что массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда он официально вступит в свою должность.