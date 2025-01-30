Трамп объявил о создании лагеря для преступников-нелегалов в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп заявил о создании учреждения на 30 тысяч мест в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

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" С е г о д н я я т а к ж е п о д п и с ы в а ю у к а з , ч т о б ы п о р у ч и т ь м и н и с т е р с т в а м о б о р о н ы и в н у т р е н н е й б е з о п а с н о с т и н а ч а т ь п о д г о т о в к у у ч р е ж д е н и я н а 3 0 т ы с я ч м е с т в Г у а н т а н а м о " , - о б ъ я в и л г л а в а Б е л о г о д о м а .

Трамп подписал первый закон на посту президента США

По его словам, там будут удерживать "самых опасных преступников-нелегалов".

В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

Новая администрация намерена продолжить работу по выявлению и выдворению мигрантов, нарушивших законы США, а правоохранительные органы получили дополнительные полномочия для ускоренного исполнения миграционной политики президента.

Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, неоднократно призывали власти США закрыть тюрьму из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.