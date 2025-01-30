Трамп объявил о создании лагеря для преступников-нелегалов в Гуантанамо
Президент США Дональд Трамп заявил о создании учреждения на 30 тысяч мест в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов. Его слова приводит агентство РИА Новости.
"Сегодня я также подписываю указ, чтобы поручить министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку учреждения на 30 тысяч мест в Гуантанамо", - объявил глава Белого дома.
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По его словам, там будут удерживать "самых опасных преступников-нелегалов".
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Новая администрация намерена продолжить работу по выявлению и выдворению мигрантов, нарушивших законы США, а правоохранительные органы получили дополнительные полномочия для ускоренного исполнения миграционной политики президента.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, неоднократно призывали власти США закрыть тюрьму из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.