В Нью-Йорке бывшего сенатора США от Нью-Джерси и автора «матери всех санкций» против России Роберта Менендеса приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов других стран. Об этом пишет газета New York Post.

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« М е н е н д е с п л а к а л , у м о л я я с у д ь ю М а н х э т т е н а о с н и с х о ж д е н и и » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

На суде адвокаты экс-сенатора утверждали, что он просто «выполнял свою работу», помогая избирателям и занимаясь «дипломатией». Прокуроры просили судью отправить Менендеса в тюрьму минимум на 15 лет.

NYT: сенатор США Менендес обвинил ФБР в искажениях по делу о коррупции

В середине июля 2024 года стало известно, что американского сенатора признали виновным в коррупции. Также его обвинили в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве. В том же месяце он подал в отставку.

Сенатор отрицал свою вину по всем пунктам. До этого он обвинил американские спецслужбы в искажении доказательств по делу о коррупции.

Менендес занимал пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет. Он известен как один из авторов закона о «матери всех санкций» против России в ответ на предпринятую ею специальную военную операцию на Украине.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России.