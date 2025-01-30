В России рассказали, почему Трамп еще не позвонил Путину

Политолог Брутер: Трамп не звонит Путину из-за подготовки позиции по Украине
Президент США Дональд Трамп еще не позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку новая администрация Соединенных Штатов пока не подготовила предложение по Украине, которое будет устраивать РФ. Об этом в беседе с Ura.ru заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, главы США и Российской Федерации хотят провести совместную встречу, но «не могут ничего сказать вслух».
В России спрогнозировали звонок Трампа Путину
«В Вашингтоне не знают, что они хотят сказать Москве. Неслучайно на днях в прессе появился новый план Трампа по Украине. Старый план уже не работает, потому что совершенно понятно, что Россия его не примет», — заявил политолог.
Он отметил, что американская сторона «немного модифицировала» и «улучшила» свое предложение, но оно опять-таки совершенно неприемлемо для Москвы.
Брутер также выразил мнение, что переговоры между двумя президентами все же пройдут в «недалеком будущем», однако понять, что Трамп захочет предложить Путину спрогнозировать невозможно, так как Вашингтон сам этого еще не знает.
24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.
Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.