Бывший спикер Рады Разумков: Зеленский не занимается развитием Украины
Владимир Зеленский сосредоточен на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии страны. Такое мнение выразил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей». По его словам, для тандема Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака почти нет ничего невозможного в уничтожении демократии и политических оппонентов.
«Лучше бы они сконцентрировали внимание (на так называемом плане стойкости. — RT), а не на борьбе с политическими конкурентами и якобы с их политическими соратниками. Это такая история, сегодня ты соратник, а завтра враг», — процитировало его РИА Новости.
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Он добавил, что, возможно, анонсированного Зеленским «плана стойкости» Украины нет и не будет.
Ранее портал National Interest призвал Зеленского более реально смотреть на решение украинского конфликта и намерения НАТО.