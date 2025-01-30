Владимир Зеленский сосредоточен на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии страны. Такое мнение выразил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей». По его словам, для тандема Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака почти нет ничего невозможного в уничтожении демократии и политических оппонентов.

« Л у ч ш е б ы о н и с к о н ц е н т р и р о в а л и в н и м а н и е ( н а т а к н а з ы в а е м о м п л а н е с т о й к о с т и . — R T ) , а н е н а б о р ь б е с п о л и т и ч е с к и м и к о н к у р е н т а м и и я к о б ы с и х п о л и т и ч е с к и м и с о р а т н и к а м и . Э т о т а к а я и с т о р и я , с е г о д н я т ы с о р а т н и к , а з а в т р а в р а г » , — п р о ц и т и р о в а л о е г о Р И А Н о в о с т и .

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Он добавил, что, возможно, анонсированного Зеленским «плана стойкости» Украины нет и не будет.

Ранее портал National Interest призвал Зеленского более реально смотреть на решение украинского конфликта и намерения НАТО.