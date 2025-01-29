В Сербии заявили о попытках Запада очернить Россию

Запад пытается обвинить Россию в подготовке цветной революции в Сербии через проходящие в республике протесты. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, передает РИА Новости.

« В с е б о л е е ч а с т ы е п о п ы т к и С М И и п о л и т и к о в о ч е р н и т ь Р о с с и ю — г л у п ы е и п о д л ы е » , — с к а з а л п о л и т и к .

Он добавил, что протесты в Сербии поддержали некоторые хорватские политики, а также «премьер» Косово Альбин Курти.

Вучич пообещал не вводить санкции против России

Вице-премьер подчеркнул, что Запад уже «отдал приказ о нападении» на Сербию. По словам Вулина, на Западе хотят, чтобы Белградом управляли те, кто признают независимость Косово, откажутся от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, не будут напоминать Хорватии о преступлениях нацистов-усташей и введут санкции против России.

Ранее Вулин заявил, что Белград не будет отнимать у России ее долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,15 процента которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». Он добавил, что Сербия не будет делать чего-либо, о чем нет договоренности с «братьями из России».