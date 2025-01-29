США приостановили выделение $50 млн на презервативы для ХАМАС

Соединенные Штаты приостановили выделение десятков миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме, передает РИА Новости.

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« В х о д е э т о г о п р о ц е с с а м ы в ы я в и л и и о с т а н о в и л и о т п р а в к у 5 0 м и л л и о н о в д о л л а р о в в Г а з у д л я з а к у п к и п р е з е р в а т и в о в д л я Х А М А С » , — с к а з а л о н .

По словам американского лидера, движение якобы использовало эти изделия в изготовлении бомб.

Он отметил, что Вашингтон также приостановил выделение $45 млн на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Мьянме. При этом политик назвал эту страну Бирмой (государство носило это название до 1989 года).

Президент выразил мнение, что данная сумма была слишком большой на такие стипендии.

« В ы м о ж е т е с е б е п р е д с т а в и т ь , к у д а у ш л и э т и д е н ь г и » , — з а я в и л о н .

На этой неделе суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи.

24 января стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства.