Шольц назвал голосование Бундестага по миграционной резолюции «плохим знаком»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал итоги голосования в Бундестаге по резолюции фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), касающейся ужесточения миграционной политики ФРГ, «плохим знаком». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Бундестаг поддержал резолюцию большинством голосов. Канцлер отметил, что резолюция, поддержанная правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), была принята впервые.

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« М н е п о н а д о б и т с я н е к о т о р о е в р е м я , ч т о б ы о с м ы с л и т ь т о , ч т о м ы с е г о д н я в м е с т е п е р е ж и л и . Э т о п л о х о й з н а к . Д л я п а р л а м е н т а . И д л я н а ш е й с т р а н ы т о ж е » , — с к а з а л Ш о л ь ц .

Ранее партия АдГ обогнала по рейтингу Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую представляет Шольц. По данным опроса, за АдГ на досрочных выборах в бундестаг готовы проголосовать 23 процента респондентов, а за СДПГ — всего лишь 15.