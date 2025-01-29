Трамп обжаловал приговор по делу об уплате денег за молчание
Президент США Дональд Трамп обжаловал приговор по делу об уплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс, пытаясь отменить судебное решение, которое сделало его первым человеком с криминальным прошлым, получившим президентский пост в истории страны, сообщает AP.
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Адвокаты Трампа подали апелляцию на приговор, потребовав, чтобы суд США отменил решение, вынесенное в мае прошлого года по 34 пунктам обвинения в подделке бизнес-документов. Дело связано с предполагаемой схемой сокрытия платежей Дэниелс в обмен на ее молчание об отношениях с Трампом во время его первой предвыборной кампании 2016 года.
Для рассмотрения апелляции Трамп нанял новую команду юристов из фирмы Sullivan & Cromwell LLP, возглавляемую сопредседателем фирмы Робертом Дж. Джуффра-младшим.
В заявлении юристов говорится, что апелляция президента США важна для верховенства закона, для репутации Нью-Йорка как глобального делового, финансового и юридического центра, а также для президентства и всех государственных чиновников.