Президент США Дональд Трамп обжаловал приговор по делу об уплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс, пытаясь отменить судебное решение, которое сделало его первым человеком с криминальным прошлым, получившим президентский пост в истории страны, сообщает AP.

На руку Трампу. В американских СМИ грядут массовые сокращения

Адвокаты Трампа подали апелляцию на приговор, потребовав, чтобы суд США отменил решение, вынесенное в мае прошлого года по 34 пунктам обвинения в подделке бизнес-документов. Дело связано с предполагаемой схемой сокрытия платежей Дэниелс в обмен на ее молчание об отношениях с Трампом во время его первой предвыборной кампании 2016 года.

Для рассмотрения апелляции Трамп нанял новую команду юристов из фирмы Sullivan & Cromwell LLP, возглавляемую сопредседателем фирмы Робертом Дж. Джуффра-младшим.

В заявлении юристов говорится, что апелляция президента США важна для верховенства закона, для репутации Нью-Йорка как глобального делового, финансового и юридического центра, а также для президентства и всех государственных чиновников.