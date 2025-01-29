В Грузии заявили о прекращении работы в ПАСЕ
Парламентская делегация из Грузии прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, рассказала вице-спикер парламента республики Теи Цулукиани. Об этом пишет ТАСС.
Политик пояснила, что в ПАСЕ признали полномочия грузинской делегации, но с рядом условий. В том числе, организация потребовала от Тбилиси провести новые парламентские выборы.
«Мы, члены делегации парламента Грузии, в Страсбурге и Тбилиси обсудили и по общему решению команды «Грузинской мечты», несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее», — подчеркнула Цулукиани.
Вице-спикер уточнила, что делегация Грузии возобновит работу в ПАСЕ после того, как прекратится шантаж в отношении страны и ее народа.