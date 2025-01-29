В Грузии заявили о прекращении работы в ПАСЕ

Парламентская делегация из Грузии прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, рассказала вице-спикер парламента республики Теи Цулукиани. Об этом пишет ТАСС.

Политик пояснила, что в ПАСЕ признали полномочия грузинской делегации, но с рядом условий. В том числе, организация потребовала от Тбилиси провести новые парламентские выборы.

« М ы , ч л е н ы д е л е г а ц и и п а р л а м е н т а Г р у з и и , в С т р а с б у р г е и Т б и л и с и о б с у д и л и и п о о б щ е м у р е ш е н и ю к о м а н д ы « Г р у з и н с к о й м е ч т ы » , н е с м о т р я н а т о ч т о н а ш и п о л н о м о ч и я у т в е р ж д е н ы , с с е г о д н я ш н е г о д н я п р е к р а щ а е м р а б о т у в П а р л а м е н т с к о й а с с а м б л е е » , — п о д ч е р к н у л а Ц у л у к и а н и .

Вице-спикер уточнила, что делегация Грузии возобновит работу в ПАСЕ после того, как прекратится шантаж в отношении страны и ее народа.