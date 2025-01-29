В Германии проголосовали за резкое ужесточение политики миграции

Парламент Германии проголосовал за резкое ужесточение политики миграции и предоставления убежища. Об этом сообщает Tagesschau.

Дебаты прошли в бундестаге 29 января. За предложение оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) проголосовало большинство депутатов. План кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца включает пять пунктов по ужесточению миграционной политики ФРГ. В частности, документ содержит призыв ввести постоянный контроль на границах Германии, а также отказывать во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране. Кроме того, подлежащие депортации люди должны быть взяты под охрану, также предусматривается ужесточение законодательства для обвиненных в преступлениях мигрантов и так называемых «опасных лиц».

Ранее глава Министерства внутренних дел (МВД) Франции Брюно Ретайо ужесточил установленные предшественником Мануэлем Вальсом правила легализации проживающих в стране иммигрантов.