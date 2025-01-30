Шольца раскритиковали за слова о спасении Германии

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германию от нацизма освободили США, представляют из себя «бредовую амнезию». С такой критикой в адрес Шольца выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

Шольца раскритиковали за слова о спасении Германии
© globallookpress.com
«Очередная бредовая амнезия от Шольца, пока лидеры ЕС выстраиваются в очередь, чтобы пробраться к [президенту США Дональду] Трампу. Срочные новости. Это русские освободили Берлин», написал он.

Шольц назвал голосование Бундестага по миграционной резолюции «плохим знаком»

Шольц до этого поблагодарил США за спасение Германии от нацизма.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», сказал политик.

Ранее канцлер ФРГ в интервью CNN назвал отвратительным фактом поддержку американским бизнесменом Илоном Маском правых политиков в Европе. Он выразил решительное несогласие с действиями миллиардера, подчеркнув, что они вредят демократии в европейских странах.

В мире
Олаф Шольц
Илон Маск
ЕС
Берлин
Соединенные Штаты
Германия