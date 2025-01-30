Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германию от нацизма освободили США, представляют из себя «бредовую амнезию». С такой критикой в адрес Шольца выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

« О ч е р е д н а я б р е д о в а я а м н е з и я о т Ш о л ь ц а , п о к а л и д е р ы Е С в ы с т р а и в а ю т с я в о ч е р е д ь , ч т о б ы п р о б р а т ь с я к [ п р е з и д е н т у С Ш А Д о н а л ь д у ] Т р а м п у . С р о ч н ы е н о в о с т и . Э т о р у с с к и е о с в о б о д и л и Б е р л и н » , — н а п и с а л о н .

Шольц назвал голосование Бундестага по миграционной резолюции «плохим знаком»

Шольц до этого поблагодарил США за спасение Германии от нацизма.

« М ы о ч е н ь р а д ы , ч т о С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы о с в о б о д и л и н а ш у с т р а н у и п о м о г л и н а м с н о в а с т а т ь д е м о к р а т и е й » , — с к а з а л п о л и т и к .

Ранее канцлер ФРГ в интервью CNN назвал отвратительным фактом поддержку американским бизнесменом Илоном Маском правых политиков в Европе. Он выразил решительное несогласие с действиями миллиардера, подчеркнув, что они вредят демократии в европейских странах.