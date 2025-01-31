В Грузии обвинили ЕС в желании «отменить волю грузинского народа»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) своей резолюцией по выборам в Грузии фактически стремится "отменить" выбор грузинского народа, этом вмешательство во внутренние дела. Об этом в эфире телеканала "Имеди" заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Никто не имеет права отменить волю грузинского народа. Именно такую попытку мы увидели в ПАСЕ. Мы призываем всех быть объективными и не нарушать красные линии", - подчеркнул он.
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Недавно Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре.