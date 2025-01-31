В Грузии обвинили ЕС в желании «отменить волю грузинского народа»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) своей резолюцией по выборам в Грузии фактически стремится "отменить" выбор грузинского народа, этом вмешательство во внутренние дела. Об этом в эфире телеканала "Имеди" заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

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" Н и к т о н е и м е е т п р а в а о т м е н и т ь в о л ю г р у з и н с к о г о н а р о д а . И м е н н о т а к у ю п о п ы т к у м ы у в и д е л и в П А С Е . М ы п р и з ы в а е м в с е х б ы т ь о б ъ е к т и в н ы м и и н е н а р у ш а т ь к р а с н ы е л и н и и " , - п о д ч е р к н у л о н .

Новый президент Грузии высказался о вступлении страны в Евросоюз

Недавно Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре.